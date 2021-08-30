Онлайн-сервисы ВТБ дали сбой. В банке просят запастись терпением

Онлайн-сервисы банка ВТБ утром в понедельник, 30 августа, дали сбой. Согласно данным Downdetector, мобильные приложения компании не работают.
В самом банке «Фонтанке» сообщили, что в курсе проблемы.
«Подтверждаем текущие ограничения в работе "ВТБ Онлайн". Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — рассказали в пресс-службе.
Ранее «Фонтанка» писала, что 27 августа Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за масштабного сбоя. Неполадки устранили в тот же день.