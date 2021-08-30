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Онлайн-сервисы ВТБ дали сбой. В банке просят запастись терпением

Неполадки возникли в работе мобильного приложения ВТБ

Онлайн-сервисы банка ВТБ утром в понедельник, 30 августа, дали сбой. Согласно данным Downdetector, мобильные приложения компании не работают.

В самом банке «Фонтанке» сообщили, что в курсе проблемы.

«Подтверждаем текущие ограничения в работе "ВТБ Онлайн". Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Фонтанка» писала, что 27 августа Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за масштабного сбоя. Неполадки устранили в тот же день.

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Комментарии (1)

Athair
Не "сбой", не "отказ в обслуживании", а "ограничения"... Тьфу.

Долой новояз, Ангсоц и миниправ!! ;) (это еще пока не запрещено?)
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