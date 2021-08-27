FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.06р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за масштабного сбоя

Глобальный сбой произошёл 27 августа на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Приостановлены все торги.

На сайте биржи сообщается о «техническом сбое». «Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 17:28. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — проинформировали в учреждении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний