В Кабуле при ракетном ударе США погибли девять человек, в том числе шесть детей

Девять человек стали жертвами ракетного удара ВС США в Кабуле. Об этом 30 августа сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших.



По его словам, все они были членами одной семьи. Среди жертв оказались шесть детей в возрасте от десяти до двух лет.



Пентагон в воскресенье, 29 августа, подтвердил, что США нанесли ракетный удар с беспилотника по машине со взрывчаткой в Кабуле, «устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ в Хорасане" (филиал запрещённой в РФ террористической организации. — Прим. ред.)».

