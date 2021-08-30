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В Кабуле при ракетном ударе США погибли девять человек, в том числе шесть детей

Девять человек стали жертвами ракетного удара ВС США в Кабуле. Об этом 30 августа сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших.

По его словам, все они были членами одной семьи. Среди жертв оказались шесть детей в возрасте от десяти до двух лет.

Пентагон в воскресенье, 29 августа, подтвердил, что США нанесли ракетный удар с беспилотника по машине со взрывчаткой в Кабуле, «устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ в Хорасане" (филиал запрещённой в РФ террористической организации.Прим. ред.)».

В результате были уничтожены два автомобиля и поврежден жилой дом. В Вашингтоне допустили, что взрывы «могли привести к жертвам среди мирного населения».

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Комментарии (6)

Piter4452
Вот кто настоящий террорист.
266219673
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340....
firma
Ну это совсем другое,не надо ёрничать.
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