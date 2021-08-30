Массовая авария, произошедшая на востоке КАД воскресным вечером, попала на видео. К счастью, обошлось без пострадавших: ребёнка, которого успокаивали на обочине, госпитализировать не стали.
Видеозапись ДТП очевидец выложил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Чёрный седан заносит, он уходит в правый отбойник, оттуда — под грузовик, переворачивает одну легковушку и задевает вторую. Стало ли причиной первоначальной потери управления столкновение с грузовиком или что-то другое — неясно.
Как пояснили «Фонтанке» 30 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло накануне около 19:40 на 52-м километре внешнего кольца. Столкнулись пустой бензовоз и три легковых автомобиля, один из которых перевернулся. Пострадавших нет, поврежденные автомобили заняли первую, третью и четвёртую полосы. Образовалась пробка.