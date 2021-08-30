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Массовое ДТП с бензовозом на КАД попало на видео: автомобиль занесло, и он перевернул соседа

В ДТП на КАД в районе Мурманского шоссе никто не пострадал

Массовая авария, произошедшая на востоке КАД воскресным вечером, попала на видео. К счастью, обошлось без пострадавших: ребёнка, которого успокаивали на обочине, госпитализировать не стали.

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Видеозапись ДТП очевидец выложил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Чёрный седан заносит, он уходит в правый отбойник, оттуда — под грузовик, переворачивает одну легковушку и задевает вторую. Стало ли причиной первоначальной потери управления столкновение с грузовиком или что-то другое — неясно.

Как пояснили «Фонтанке» 30 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло накануне около 19:40 на 52-м километре внешнего кольца. Столкнулись пустой бензовоз и три легковых автомобиля, один из которых перевернулся. Пострадавших нет, поврежденные автомобили заняли первую, третью и четвёртую полосы. Образовалась пробка.

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Комментарии (3)

266219673
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340...
266214468
Там таких мастеров много на КАДе.
А13579
Бензовоз в правом ряду, похоже, диарейщик прилетел справа, с обочины.
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