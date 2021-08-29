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На КАД «Тигуан» сделал сальто. На проезжей части женщина успокаивает ребёнка

Перевёртыш затруднил движение на КАД в Петербурге

ДТП с несколькими участниками произошло на КАД, не доезжая съезда на Мурманское шоссе. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях вечером 29 августа.

«Чёрный «Сузуки» перестраивался в нашу полосу и не заметил, как подрезал белый «фольц». Все живы», — написали горожане.

На опубликованном видео запечатлён перевернувшийся «Фольксваген Тигуан». Также в кадр попала женщина, успокаивающая ребёнка прямо на проезжей части.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», движение по КАД после Большого Обуховского моста затруднено.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340....
_Igor_
Страна просыхает после выходных...
LiChaBaTa
Первое, что нужно сделать в случае ДТП на скоростной магистрали, это покинуть ее пределы подальше. Особенно с ребенком.
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