ДТП с несколькими участниками произошло на КАД, не доезжая съезда на Мурманское шоссе. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях вечером 29 августа.
«Чёрный «Сузуки» перестраивался в нашу полосу и не заметил, как подрезал белый «фольц». Все живы», — написали горожане.
На опубликованном видео запечатлён перевернувшийся «Фольксваген Тигуан». Также в кадр попала женщина, успокаивающая ребёнка прямо на проезжей части.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», движение по КАД после Большого Обуховского моста затруднено.