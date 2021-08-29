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Лионель Месси впервые вышел на поле в составе «ПСЖ»

Месси дебютировал за «ПСЖ» в официальном матче

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые сыграл в официальном матче за французский «Пари Сен-Жермен». Он вышел на замену на 66-й минуте гостевой встречи парижан против «Реймса» в рамках 4-го тура чемпионата Франции при счёте 2:0 в пользу своей новой команды.

«Фонтанка» писала, что 34-летний Месси, выигравший более 30 титулов в составе «Барселоны», перешел в «ПСЖ» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. С того момента за новую команду ещё ни разу не сыграл.

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Комментарии (1)

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