Лионель Месси впервые вышел на поле в составе «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые сыграл в официальном матче за французский «Пари Сен-Жермен». Он вышел на замену на 66-й минуте гостевой встречи парижан против «Реймса» в рамках 4-го тура чемпионата Франции при счёте 2:0 в пользу своей новой команды.
August 29, 2021
«Фонтанка» писала, что 34-летний Месси, выигравший более 30 титулов в составе «Барселоны», перешел в «ПСЖ» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. С того момента за новую команду ещё ни разу не сыграл.