Лидер Rammstein отказался выступать в Твери под угрозой уголовного дела

Выступление лидера Rammstein на фестивале в Твери не состоится, сообщили организаторы. Тилль Линдеманн отказался от выступления после предупреждения об уголовной ответственности.



«Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», — написал организатор концерта и руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин 29 августа на своей странице «ВКонтакте».

