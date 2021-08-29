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Лидер Rammstein отказался выступать в Твери под угрозой уголовного дела

Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Твери после предупреждения об уголовной ответственности

Выступление лидера Rammstein на фестивале в Твери не состоится, сообщили организаторы. Тилль Линдеманн отказался от выступления после предупреждения об уголовной ответственности.

«Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», — написал организатор концерта и руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин 29 августа на своей странице «ВКонтакте».

В опубликованном им документе говорится, что артист сам принял решение об отмене концерта, так как его не только предупредили о запрете выступления, но и лишили возможности попасть на площадку фестиваля.

Как писала «Фонтанка», 27 августа силовики пришли к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну из-за коронавирусных ограничений.

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