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Ещё один зенитовец получил дополнительный вызов в сборную. На помощь команде спешит Сутормин

Алексей Сутормин получил вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным дополнительно вызвал на сборы национальной команды ещё одного полузащитника «Зенита» — Алексея Сутормина. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Игрок присоединится к сборной в преддверии сентябрьских матчей — 1 сентября Россия сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой.


Ранее «Фонтанка» писала, что в сборную России из «Зенита» вызвали Вячеслава Караваева, Далера Кузяева и Александра Ерохина. Также приглашение получил бывший голкипер петербургского клуба Андрей Лунёв, перешедший перед началом этого сезона в немецкий «Байер».

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