Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным дополнительно вызвал на сборы национальной команды ещё одного полузащитника «Зенита» — Алексея Сутормина. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Игрок присоединится к сборной в преддверии сентябрьских матчей — 1 сентября Россия сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой.





Ранее «Фонтанка» писала, что в сборную России из «Зенита» вызвали Вячеслава Караваева, Далера Кузяева и Александра Ерохина. Также приглашение получил бывший голкипер петербургского клуба Андрей Лунёв, перешедший перед началом этого сезона в немецкий «Байер».

