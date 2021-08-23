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В итоговый состав сборной России по футболу вошли трое зенитовцев и Лунёв

Караваев, Ерохин и Кузяев вошли в окончательный состав сборной России по футболу

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022.

Как сообщается 23 августа на сайте Российского футбольного союза, в окончательном списке значатся фамилии 29 футболистов. Среди них — три игрока «Зенита»: Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Далер Кузяев, а также бывший голкипер петербургского клуба Андрей Лунёв, перешедший перед началом этого сезона в немецкий «Байер».

Ближайшие матчи сборная России проведёт 1 сентября в Москве с Хорватией, 4 сентября в Никосии с Кипром и 7 сентября также в Москве против сборной Мальты.

Ранее «Фонтанка» писала, что новый тренер сборной Валерий Карпин в этот раз не вызвал недавнего капитана национальной команды Артёма Дзюбу.

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Комментарии (3)

Савва Морозов
Кипр и Мальта - это одно, а Хорваты - другое. Хорваты нас уделают.
al9ex5
Из этого состава считаю слабоватым только Баринова и много лажающим - Зобнина. Молодёжь - посмотрим.
А вообще если судить по выбранным зенитовцам, то Карпин объективно сильнейших россиян из него взял.
KED
Валера с таким составом сольет себя сам очень быстро. Да, Дзюба слабоват в последних матчах, но даже его текущий уровень выглядит наголову мощнее всех троих вместе взятых из нападения.
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