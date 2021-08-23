В итоговый состав сборной России по футболу вошли трое зенитовцев и Лунёв

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022.



Как сообщается 23 августа на сайте Российского футбольного союза, в окончательном списке значатся фамилии 29 футболистов. Среди них — три игрока «Зенита»: Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Далер Кузяев, а также бывший голкипер петербургского клуба Андрей Лунёв, перешедший перед началом этого сезона в немецкий «Байер».

