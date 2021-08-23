В итоговый состав сборной России по футболу вошли трое зенитовцев и Лунёв

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022.
Как сообщается 23 августа на сайте Российского футбольного союза, в окончательном списке значатся фамилии 29 футболистов. Среди них — три игрока «Зенита»: Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Далер Кузяев, а также бывший голкипер петербургского клуба Андрей Лунёв, перешедший перед началом этого сезона в немецкий «Байер».
Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам с Хорватией, Кипром и Мальтой. #НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/edS6GpEK4R— Сборная России (@TeamRussia) August 23, 2021
Ближайшие матчи сборная России проведёт 1 сентября в Москве с Хорватией, 4 сентября в Никосии с Кипром и 7 сентября также в Москве против сборной Мальты.
Ранее «Фонтанка» писала, что новый тренер сборной Валерий Карпин в этот раз не вызвал недавнего капитана национальной команды Артёма Дзюбу.