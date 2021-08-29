«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга». Стали известны подробности гибели вратаря во время футбольного матча в Калининграде

Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов поделился подробностями трагической истории, которая привела к смерти вратаря Александра Шишмарева во время любительского футбольного матча в Калининграде.
«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — рассказал Кандалов 29 августа телеканалу «360».
По словам футбольного чиновника, вратарь потерял сознание, когда его несли в машину скорой помощи. Врачи пробовали реанимировать Шишмарева, однако спасти его не удалось.
«Похороны будем сами организовывать. Мама, по моей информации, болеет», — добавил глава региональной футбольной федерации.
«Фонтанка» писала, что трагедия в Калининграде произошла накануне, 28 августа, во время матча между любительскими командами «Красная Звезда» и «Балтика-М».