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«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга». Стали известны подробности гибели вратаря во время футбольного матча в Калининграде

В футбольной федерации сообщили, что вратарь Шишмарев умер от удара двумя ногами в голову

Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов поделился подробностями трагической истории, которая привела к смерти вратаря Александра Шишмарева во время любительского футбольного матча в Калининграде.

«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — рассказал Кандалов 29 августа телеканалу «360».

По словам футбольного чиновника, вратарь потерял сознание, когда его несли в машину скорой помощи. Врачи пробовали реанимировать Шишмарева, однако спасти его не удалось.

«Похороны будем сами организовывать. Мама, по моей информации, болеет», — добавил глава региональной футбольной федерации.

«Фонтанка» писала, что трагедия в Калининграде произошла накануне, 28 августа, во время матча между любительскими командами «Красная Звезда» и «Балтика-М».

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Комментарии (6)

Эвелина-М
О какие диванные эксперды подтянулись.
Сейчас 3 дня будут скакать (по веткам),
чтобы доказать, что смерть им ващще безразлична.
Топчите клаву бодрее, организьмы!
nuga
Это каратист,а не футболист.Играть не умеют
Modest_5e4ce41f7533b
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