«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга». Стали известны подробности гибели вратаря во время футбольного матча в Калининграде

Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов поделился подробностями трагической истории, которая привела к смерти вратаря Александра Шишмарева во время любительского футбольного матча в Калининграде.



«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — рассказал Кандалов 29 августа телеканалу «360».



По словам футбольного чиновника, вратарь потерял сознание, когда его несли в машину скорой помощи. Врачи пробовали реанимировать Шишмарева, однако спасти его не удалось.

