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В Калининграде во время футбольного матча погиб вратарь

Трагедией завершился матч любительский футбольный матч между любительскими командами «Красная Звезда» и «Балтика-М», который проходил в Калининграде 28 августа. Во время игры погиб вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев.

В одном из эпизодов голкипер столкнулся с нападающим соперника и получил тяжелую травму.

«Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось… Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении Калининградской областной Федерации футбола.

Александру было 23 года.

Отметим, что 20 лет назад, 28 августа 2001 года, при похожих обстоятельствах скончался вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Во время матча «Анжи» — ЦСКА в Махачкале он столкнулся с форвардом хозяев Будуном Будуновым. Оба оказались в больнице. Будунов смог вернуться в футбол, а Перхуна не смогли спасти. Он стал первым в истории российского футбола спортсменом, умершим вследствие полученной на поле травмы.

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