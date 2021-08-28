В Калининграде во время футбольного матча погиб вратарь

Трагедией завершился матч любительский футбольный матч между любительскими командами «Красная Звезда» и «Балтика-М», который проходил в Калининграде 28 августа. Во время игры погиб вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев.



В одном из эпизодов голкипер столкнулся с нападающим соперника и получил тяжелую травму.

«Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось… Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении Калининградской областной Федерации футбола.