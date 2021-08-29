Афганский исполнитель фольклорных песен и народной музыки Фавад Андараби был застрелен боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Убийство произошло накануне. Об этом со ссылкой на родственников музыканта сообщил в воскресенье, 29 августа, телеканал Times Now.
По данным телеканала, музыканта вывели из его дома в Баглане и расстреляли. Данную информацию подтвердил сын певца.
#AFG “Fawad Andarabi a local singer was shot dead by Taliban in Kishaan village in Andarab district in Baghlan province.” Multiple residents from Anadarab tells me. pic.twitter.com/6UWKrRWanw— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 28, 2021
В своих песнях Андараби критиковал противников движения «Талибан». Многие лидеры талибов считают музыку Андараби «противной исламу».
Ранее «Фонтанка» писала, что талибы вообще могут запретить в Афганистане музыку.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.