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Талибы* застрелили афганского фольклорного певца Андараби

В Афганистане убили популярного певца народных песен Фавада Андараби

Афганский исполнитель фольклорных песен и народной музыки Фавад Андараби был застрелен боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Убийство произошло накануне. Об этом со ссылкой на родственников музыканта сообщил в воскресенье, 29 августа, телеканал Times Now.

По данным телеканала, музыканта вывели из его дома в Баглане и расстреляли. Данную информацию подтвердил сын певца.

В своих песнях Андараби критиковал противников движения «Талибан». Многие лидеры талибов считают музыку Андараби «противной исламу».

Ранее «Фонтанка» писала, что талибы вообще могут запретить в Афганистане музыку.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан.

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Комментарии (21)

AGP
Хорошая была песня, проникновенная.
pavas
А что Лавров?
Skazochny
где то в кремле загрустили, ведь можно не устраивать суды, отравления, вывели и к стенке...
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