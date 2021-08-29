Афганский исполнитель фольклорных песен и народной музыки Фавад Андараби был застрелен боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Убийство произошло накануне. Об этом со ссылкой на родственников музыканта сообщил в воскресенье, 29 августа, телеканал Times Now.



По данным телеканала, музыканта вывели из его дома в Баглане и расстреляли. Данную информацию подтвердил сын певца.

