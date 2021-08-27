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Представитель «Талибана»* заявил о планах запретить в Афганистане музыку

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) собирается запретить публичное исполнение музыки в Афганистане. Об этом сообщил The New York Times представитель движения Забихулла Муджахид, передаёт 27 августа «Газета.Ru».

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — отметил он.

«Талибан» уже запретил музыку в афганской провинции Гази. Это не единственный запрет (например, в некоторых провинциях женщины уже не выходят на улицу без сопровождения мужчин, перестали работать на радио, ограничена образовательная программа для девочек), хотя после установления контроля в стране «Талибан» обещал сохранить права женщин.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (5)

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Адекватные мужики адекватить начали? Что там наш посол по этому поводу говорит?
Ruth D. Armstead
Дивный новый мир
kolpankolpan
Полным ходом к коммунизму.
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