Представитель «Талибана»* заявил о планах запретить в Афганистане музыку

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) собирается запретить публичное исполнение музыки в Афганистане. Об этом сообщил The New York Times представитель движения Забихулла Муджахид, передаёт 27 августа «Газета.Ru».



«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — отметил он.



«Талибан» уже запретил музыку в афганской провинции Гази. Это не единственный запрет (например, в некоторых провинциях женщины уже не выходят на улицу без сопровождения мужчин, перестали работать на радио, ограничена образовательная программа для девочек), хотя после установления контроля в стране «Талибан» обещал сохранить права женщин.

