В пространстве «Севкабель Порт» открылась выставка Юлии Алёшичевой «Удиви меня, вышивка!». На ней представлено 50 работ художницы, в том числе анимированных с помощью дополненной реальности.

Юлия Алёшичева — 83-летняя вышивальщица, которая стала сенсацией в 2019 году, когда впервые представила свои вышитые работы в социальной сети Instagram под именем «Девушка из 1938 года».