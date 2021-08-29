В пространстве «Севкабель Порт» открылась выставка Юлии Алёшичевой «Удиви меня, вышивка!». На ней представлено 50 работ художницы, в том числе анимированных с помощью дополненной реальности.
Юлия Алёшичева — 83-летняя вышивальщица, которая стала сенсацией в 2019 году, когда впервые представила свои вышитые работы в социальной сети Instagram под именем «Девушка из 1938 года».
За прошедшие годы Юлия приобрела невероятную популярность в России и далеко за её пределами. Но она не подозревает о своей популярности — у неё деменция. С помощью вышивки женщина борется со своим заболеванием, которое ей диагностировали в 2018 году. Юлия не помнит события, которые произошли с ней несколько часов назад или вчера, но прекрасно помнит свою молодость.
Художница вышивает работы без оглядки на чужое мнение, на академические правила и возрастные стереотипы. Юлия переводит на ткань шедевры живописи, трактуя образы по-своему. Вплетая в известный сюжет своё видение, превращая жизнь в выдумку, добавляя в реальность нереальности.
Выставка будет открыта всего неделю — по 5 сентября.