FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

В Петербурге открылась выставка 83-летней звезды Instagram

В пространстве «Севкабель Порт» открылась выставка Юлии Алёшичевой «Удиви меня, вышивка!». На ней представлено 50 работ художницы, в том числе анимированных с помощью дополненной реальности.

Юлия Алёшичева — 83-летняя вышивальщица, которая стала сенсацией в 2019 году, когда впервые представила свои вышитые работы в социальной сети Instagram под именем «Девушка из 1938 года».

ПоделитьсяПоделиться

За прошедшие годы Юлия приобрела невероятную популярность в России и далеко за её пределами. Но она не подозревает о своей популярности — у неё деменция. С помощью вышивки женщина борется со своим заболеванием, которое ей диагностировали в 2018 году. Юлия не помнит события, которые произошли с ней несколько часов назад или вчера, но прекрасно помнит свою молодость.

Художница вышивает работы без оглядки на чужое мнение, на академические правила и возрастные стереотипы. Юлия переводит на ткань шедевры живописи, трактуя образы по-своему. Вплетая в известный сюжет своё видение, превращая жизнь в выдумку, добавляя в реальность нереальности.

Выставка будет открыта всего неделю — по 5 сентября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265035094
« Художница вышивает работы без оглядки на чужое мнение, на академические правила и возрастные стереотипы. Юлия переводит на ткань шедевры живописи, трактуя образы по-своему. Вплетая в известный сюжет своё видение, превращая жизнь в выдумку, добавляя в реальность нереальности.»

3х-летние дети также рисуют, пора на каждом углу шИдЫвры вывешивать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний