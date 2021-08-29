В Петербурге завсегдатай детской площадки стал фигурантом уголовного дела о насилии. Потерпевшими признаны младшие школьники

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних возбуждено после задержания мужчины на Фермском шоссе, который просил детей снять штаны за 50 рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 29 августа.

По данным следствия, 20 августа на детской площадке во дворе на Фермском шоссе мужчина приставал с сексуальными порывами к двум школьникам 9 и 8 лет. 27 августа агрессор снова заявился по этому адресу и стал донимать детвору. Неадеквата, требующего у детей снять штаны, заметили мигранты. Они и задержали мужчину до приезда полиции.



Задержанный уже был судим и отправлялся на принудительное лечение.

