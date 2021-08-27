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На севере Петербурга прохожие задержали мужчину, который предлагал ребёнку за деньги снять штаны

Молодого человека на вид около 19 лет задержали в Приморском районе Петербурга днём 27 августа. Он приставал к ребёнку с предложением показать половые органы.

Как стало известно «Фонтанке», к ребёнку прохожий пристал во дворе дома 36 по Фермскому шоссе. Молодой человек хватал мальчика и предлагал ему 50 рублей в качестве платы. За эту сумму ребёнку предлагалось снять штаны. Сцену увидели проходившие мимо мигранты. Мужчины удерживали неадеквата, пока не приехала полиция.

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В наручниках его усадили в служебный автомобиль, тем временем приехавшие родители ребёнка прямо на месте происшествия пишут заявление. По словам очевидцев, появилась свидетельница, которая видела, как этот же тип недавно приставал к детям на площадке, но тогда поймать его не удалось.

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Комментарии (16)

Софокл Аристархович
Ну, допустим дадут уроду год-полтора (это еще при раскладе наличия доказательств: показания свидетелей /ведь дети могли не правильно понять/, да еще и освободится по УДО ...только обозленным да и "ненасытным до тел человеческих"!
Как тут не согласится с "Мillemelle"? Хотя предложу еще - отправить на опыты, ибо "горбатого только могила исправит", а тут хоть какая-то польза будет
bluxer
Я бы за 50 рублей показал половые органы. А за 500, возможно что-нибудь ещё))
Мillemelle
отрезать все и в канаву урода.
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