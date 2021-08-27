Ну, допустим дадут уроду год-полтора (это еще при раскладе наличия доказательств: показания свидетелей /ведь дети могли не правильно понять/, да еще и освободится по УДО ...только обозленным да и "ненасытным до тел человеческих"!

Как тут не согласится с "Мillemelle"? Хотя предложу еще - отправить на опыты, ибо "горбатого только могила исправит", а тут хоть какая-то польза будет