Как стало известно «Фонтанке», к ребёнку прохожий пристал во дворе дома 36 по Фермскому шоссе. Молодой человек хватал мальчика и предлагал ему 50 рублей в качестве платы. За эту сумму ребёнку предлагалось снять штаны. Сцену увидели проходившие мимо мигранты. Мужчины удерживали неадеквата, пока не приехала полиция.
В наручниках его усадили в служебный автомобиль, тем временем приехавшие родители ребёнка прямо на месте происшествия пишут заявление. По словам очевидцев, появилась свидетельница, которая видела, как этот же тип недавно приставал к детям на площадке, но тогда поймать его не удалось.