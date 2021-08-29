«Без срока давности». Бастрыкин поручил проверить рассекреченные казни мирных жителей во время ВОВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны.



Как сообщается на сайте СКР 29 августа, новые подробности массовых казней мирных жителей, в том числе грудных детей, которые совершали пособники гитлеровцев на занятой оккупантами орловской земле, приведены в документах, рассекреченных ФСБ в рамках проекта «Без срока давности». В них в том числе названы имена карателей.



Ранее «Фонтанка» писала, что ФСБ рассекретила данные о страшных «научных экспериментах» нацистских врачей во время войны.

