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«Без срока давности». Бастрыкин поручил проверить рассекреченные казни мирных жителей во время ВОВ

Рассекреченные данные о казнях мирных жителей в Орловской области во время войны проверит СКР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте СКР 29 августа, новые подробности массовых казней мирных жителей, в том числе грудных детей, которые совершали пособники гитлеровцев на занятой оккупантами орловской земле, приведены в документах, рассекреченных ФСБ в рамках проекта «Без срока давности». В них в том числе названы имена карателей.

Ранее «Фонтанка» писала, что ФСБ рассекретила данные о страшных «научных экспериментах» нацистских врачей во время войны.

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Комментарии (10)

260650801
Внесудебные казни заключенных в начальный период ВОВ на оставляемых немцам территориях тоже будут расследовать?
Mikle776
не понял... получается, что есть какие то секретные данные, до которых даже следственный комитет во главе с Бастрыкиным не может добраться?
ох сколько же работы тогда предстоит СК, когда рассекретят данные о сотрудниках НКВД, которые издевались и убивали заключенных в сталинские времена...
Karl_Ivanovich
Чисто математически все каратели уже мертвы.
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