В ФСБ рассказали страшное о «научных экспериментах» нацистских врачей

Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты. Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные материалы.
РИА Новости https://ria.ru/20210622/voyna-1738015833.html ознакомилось с материалами и в годовщину начала войны, 22 июня, раскрывает страшные события тех лет. Гитлеровцы «вели научную работу» с военнопленными и мирными советскими гражданами: вырезали сосуды и почки, выкачивали кровь для раненых немецких солдат.
Военным контрразведчикам о злодеяниях нацистов рассказал бывший служащий прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя (Первой Советской больницы) Иван Галкин. Во время оккупации Крыма он был санитаром прозекторской «в немецком лазарете воздушного флота», который размещался в здании этой больницы. Прозектуру возглавлял доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер, а его помощником был некий Оскар Шульц. Они «помимо своей основной работы как патологоанатомов вели «научную работу». Кюнтер специализировался на почечной системе, Шульц — на сосудах.
По словам Галкина, Кюнтер держал в подвале при лазарете восемь советских военнопленных, над которыми ставил опыты втайне от русского персонала. Однажды около подвала нашли записку: «Сидим здесь, обречены на смерть, над нами делают опыты, дают загадочные уколы». Галкин видел, как из подвала вынесли два сильно отёкших трупа, что характерно при болезнях почек. В 1942 году он увидел две банки с почками, а рядом трупы двух юношей с косыми разрезами в той области, откуда легче всего вырезать почки. Через несколько дней Галкин видел ещё несколько трупов в форме красноармейцев.
«Были случаи, когда застигали неубранные и неодетые трупы, при этом кроме обычных разрезов для удаления почек имелись разрезы на шее по ходу сонной артерии и ниже до подключичной артерии. Участок с сосудами и мышцами на шеях отсутствовал. В таких случаях они видели кроме банок с почками банки с кусочками сосудов с мышцами шеи и недогоревшие остатки одежды в печи, по-видимому, одежду сжигали», — отмечалось в спецсообщении.
Другие свидетели показали, что немецкие хирурги держали группу советских военнопленных — 35 человек, у которых без их согласия брали кровь для своих раненых солдат и офицеров. «Над этими же военнопленными проводили опыты по действию тропакокаина как анестезирующего вещества. Тропакокаин вводили в каналы позвоночного столба путем укола в позвонок. После уколов наступала длительная атрофия конечностей, примерно до 20 суток», — говорилось в спецсообщении.
Спустя две недели после телеграммы Никифорова главный судмедэксперт 4-го Украинского фронта Исаак Шустер вместе с военными вскрыли могилу около ограды больницы. В яме было захоронено 10–12 трупов, в могиле среди костей «обнаружены отдельные органы». «Скелеты принадлежали лицам в возрасте 15–30 лет… Части внутренних органов, обнаруженных в могиле, по их плотности указывают, что они (органы) после извлечения подвергались обработке фиксирующей жидкостью (формалин)», — написал Шустер в заключении к акту.