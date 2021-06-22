В ФСБ рассказали страшное о «научных экспериментах» нацистских врачей

Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты. Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные материалы.

РИА Новости https://ria.ru/20210622/voyna-1738015833.html ознакомилось с материалами и в годовщину начала войны, 22 июня, раскрывает страшные события тех лет. Гитлеровцы «вели научную работу» с военнопленными и мирными советскими гражданами: вырезали сосуды и почки, выкачивали кровь для раненых немецких солдат.



Военным контрразведчикам о злодеяниях нацистов рассказал бывший служащий прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя (Первой Советской больницы) Иван Галкин. Во время оккупации Крыма он был санитаром прозекторской «в немецком лазарете воздушного флота», который размещался в здании этой больницы. Прозектуру возглавлял доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер, а его помощником был некий Оскар Шульц. Они «помимо своей основной работы как патологоанатомов вели «научную работу». Кюнтер специализировался на почечной системе, Шульц — на сосудах.

По словам Галкина, Кюнтер держал в подвале при лазарете восемь советских военнопленных, над которыми ставил опыты втайне от русского персонала. Однажды около подвала нашли записку: «Сидим здесь, обречены на смерть, над нами делают опыты, дают загадочные уколы». Галкин видел, как из подвала вынесли два сильно отёкших трупа, что характерно при болезнях почек. В 1942 году он увидел две банки с почками, а рядом трупы двух юношей с косыми разрезами в той области, откуда легче всего вырезать почки. Через несколько дней Галкин видел ещё несколько трупов в форме красноармейцев.

