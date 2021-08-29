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Пропавшую 10-летнюю девочку нашли живой в Петербурге

Поиски десятилетней девочки, которая пропала в Петербурге накануне днём, завершены успешно.

«Найдена, жива», сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» днём 29 августа.

Как писала «Фонтанка», пятиклассница в спортивном костюме ушла из дома в Пушкине 28 августа в 15 часов и домой не вернулась. Её мать обратилась в полицию, а на поиски собрались волонтёры.

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