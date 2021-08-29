Пятиклассница в спортивном костюме пропала в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», десятилетняя Алина накануне, 28 августа, в 15 часов ушла из дома в Пушкине и до сих пор не вернулась. С заявлением в полицию о пропаже девочки обратились её мать.



В «Лиза Алерт» «Фонтанке» сообщили, что по состоянию на 11:30 воскресенья, 29 августа, девочка пока не найдена. Её приметы: рост 146 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные. Была одета в голубой спортивный костюм и черные кроссовки.



Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам ПСО «Лиза Алерт». Инфорги: Наталья (Грушечка) 8 (911) 145–26–86, Александр (Скиф) 8 (996) 395–69–78. Горячая линия: 8 (800) 700–54–52.

