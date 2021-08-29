FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Пятиклассница в спортивном костюме пропала в Петербурге

Ученица пятого класса пропала в Петербурге. К поискам 29 августа подключились волонтеры.

Как стало известно «Фонтанке», десятилетняя Алина накануне, 28 августа, в 15 часов ушла из дома в Пушкине и до сих пор не вернулась. С заявлением в полицию о пропаже девочки обратились её мать.

В «Лиза Алерт» «Фонтанке» сообщили, что по состоянию на 11:30 воскресенья, 29 августа, девочка пока не найдена. Её приметы: рост 146 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные. Была одета в голубой спортивный костюм и черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам ПСО «Лиза Алерт». Инфорги: Наталья (Грушечка) 8 (911) 145–26–86, Александр (Скиф) 8 (996) 395–69–78. Горячая линия: 8 (800) 700–54–52.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266218755
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обеща.ю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.
Vsemdobra
Нашлась уже,жива
Laska77
эх, из дома в ПушкинО
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний