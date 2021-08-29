Россиянину, переплывшему с острова Кунашир в Японию, отказали в убежище

Как сообщает в воскресенье, 29 августа, газета Hokkaido, генконсульство РФ в Саппоро проинформировало, что пока японская сторона официально уведомила Россию о задержании россиянина «для дальнейших разбирательств». По данным издания, мужчине не будет присвоен статус беженца, и вскоре его передадут российским дипломатам.



«Фонтанка» писала, что житель Южно-Курильска Ваас Феникс Нокард переплыл на остров Хоккайдо в гидрокостюме, преодолев более 20 километров между Россией и Японией. Последние три года он жил на Курилах, нигде не работал и ночевал в палатке. После исчезновения в его доме обнаружили японские плакаты.

