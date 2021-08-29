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Россиянину, переплывшему с острова Кунашир в Японию, отказали в убежище

Японские власти депортируют на родину россиянина, переплывшего в гидрокостюме с острова Кунашир на остров Хоккайдо. По данным японских СМИ, политическое убежище ему предоставлено не будет.

Как сообщает в воскресенье, 29 августа, газета Hokkaido, генконсульство РФ в Саппоро проинформировало, что пока японская сторона официально уведомила Россию о задержании россиянина «для дальнейших разбирательств». По данным издания, мужчине не будет присвоен статус беженца, и вскоре его передадут российским дипломатам.

«Фонтанка» писала, что житель Южно-Курильска Ваас Феникс Нокард переплыл на остров Хоккайдо в гидрокостюме, преодолев более 20 километров между Россией и Японией. Последние три года он жил на Курилах, нигде не работал и ночевал в палатке. После исчезновения в его доме обнаружили японские плакаты.

В 2019 году Ваас стал героем материала издания «Русский телеграф» (ныне не выпускается). В статье 36-летний уроженец Ижевска рассказывает, как получил дальневосточный гектар и переехал на Курилы. В беседе с журналистом он отметил тогда, что ему в целом нравится новое место жительства, хотя «ожидания были совершенно другие». Также он говорит, что бывал в Японии и учит японский язык.

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Комментарии (18)

Karl_Ivanovich
В дурку его надо поместить.
kagemusha
Теперь можно попробовать в Лучшую Корею.
SU LUX INN
позор Властей! ставят палки в колеса Простым людям, которые хотят спастись из унылого лагеря в Цивилизованную страну, не пускают пожить Нормально!
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