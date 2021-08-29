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«В Фонде не состоял, в митингах не участвовал, финансирование не осуществлял»: полицейский рассказал, как избежать проблем сторонникам ФБК*

«Фонтанка» поговорила с оперативником, который опрашивает петербуржцев, оказавшихся в украденной базе сторонников Алексея Навального. Он рассказал, как им избежать проблем в будущем.

«Пусть придёт и даст объяснение: «В Фонде не состоял, в митингах не участвовал, финансирование не осуществлял. Мои данные могли попасть при просмотре ролика». 15 минут, и человек пошёл по своим делам. Мы эти сведения потом передаём, и там они уже аккумулируются и Фонду, и всем остальным будет предъявляться какое-то обвинение в том, что используются персональные данные граждан, которые не давали на это согласие. Я вот так вижу всю эту ситуацию. Кто-то приезжает, кто-то отказывается», — рассказал сотрудник полиции «Фонтанке» 29 августа.

Целиком его рассказ о том, как к полиции попала база данных и что будет, если отказаться сотрудничать и повесить трубку — читайте здесь.

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

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Комментарии (22)

266187630
это так путинские опричники собираются отмазываться от пахана на суде?
Dazdraperma
В результате страшнейших репрессий, пострадавших нет. Тираны
266218755
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекар.ства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.
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