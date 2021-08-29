«В Фонде не состоял, в митингах не участвовал, финансирование не осуществлял»: полицейский рассказал, как избежать проблем сторонникам ФБК*

«Пусть придёт и даст объяснение: «В Фонде не состоял, в митингах не участвовал, финансирование не осуществлял. Мои данные могли попасть при просмотре ролика». 15 минут, и человек пошёл по своим делам. Мы эти сведения потом передаём, и там они уже аккумулируются и Фонду, и всем остальным будет предъявляться какое-то обвинение в том, что используются персональные данные граждан, которые не давали на это согласие. Я вот так вижу всю эту ситуацию. Кто-то приезжает, кто-то отказывается», — рассказал сотрудник полиции «Фонтанке» 29 августа.

Целиком его рассказ о том, как к полиции попала база данных и что будет, если отказаться сотрудничать и повесить трубку — читайте здесь.



* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.