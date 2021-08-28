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На Московском шоссе водители устроили драку с акцентом. Бородач зарядил с колена в лоб оппоненту

Подравшиеся на дороге водители устроили пробку на Московском шоссе под Петербургом

Массовая драка водителей произошла на границе Петербурга и Ленобласти. Видео опубликовали в социальных сетях очевидцы 28 августа.

Разговаривающих на повышенных тонах мужчин заметили на Московском шоссе недалеко от Ям-Ижоры. В кадр попали две пары дерущихся мужчин. На переднем плане агрессор с бородой бьёт с колена в лоб оппоненту. В это время боевые приёмчики демонстрирует вторая пара дерущихся. Конфликтующих успокаивает один из приятелей.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

За автомобилями дерущихся видна очередь из транспорта. Конфликт спровоцировал пробку.

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Комментарии (8)

AndrewBarsik
В переводе на русский с невербального языка общения горячих бородатых парней размахивание ножом в общественном месте в присутствии огромного количества свидетелей означает: "Хозяева здесь мы. Местных жителей с их миролюбивыми нравами и традициями мы вертели на кожаной оси. Так называемые "силовики" существуют только для разгона студентов, недовольных фальсификациями выборов. Нам они не страшны. Ножи у нас длинные и острые. Никакой "силовик" к нам ближе чем на 10 метров не подойдёт. А если подойдёт, то извинится и уйдёт." Пока как бы полиция сосредоточилась на поисках заявителей на отравленного оппозиционера, люди с чуждой России ментальностью просто глумятся над нами. Раз им это сходит с рук, то значит и любой участник митинга протеста точно также имеет право размахивать ножом посреди улицы.
autoexpert
Одни мотоциклистов сбивают и убегают! Вторые гладиаторские бои устраивают ! Скоро нас в лес прогонят жить!
Полиция как всегда где то ……… за Навальнятами бегает )
roma.sh82
Зверьки опять играются. Не город а кишлак.
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