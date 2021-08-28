Массовая драка водителей произошла на границе Петербурга и Ленобласти. Видео опубликовали в социальных сетях очевидцы 28 августа.
Разговаривающих на повышенных тонах мужчин заметили на Московском шоссе недалеко от Ям-Ижоры. В кадр попали две пары дерущихся мужчин. На переднем плане агрессор с бородой бьёт с колена в лоб оппоненту. В это время боевые приёмчики демонстрирует вторая пара дерущихся. Конфликтующих успокаивает один из приятелей.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
За автомобилями дерущихся видна очередь из транспорта. Конфликт спровоцировал пробку.