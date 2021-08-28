В переводе на русский с невербального языка общения горячих бородатых парней размахивание ножом в общественном месте в присутствии огромного количества свидетелей означает: "Хозяева здесь мы. Местных жителей с их миролюбивыми нравами и традициями мы вертели на кожаной оси. Так называемые "силовики" существуют только для разгона студентов, недовольных фальсификациями выборов. Нам они не страшны. Ножи у нас длинные и острые. Никакой "силовик" к нам ближе чем на 10 метров не подойдёт. А если подойдёт, то извинится и уйдёт." Пока как бы полиция сосредоточилась на поисках заявителей на отравленного оппозиционера, люди с чуждой России ментальностью просто глумятся над нами. Раз им это сходит с рук, то значит и любой участник митинга протеста точно также имеет право размахивать ножом посреди улицы.