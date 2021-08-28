Продюсера лидера Rammstein Тилля Линдеманна могут депортировать из России

«Материалы направлены в городской суд Конаково, — сказал источник. — Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ».

При пересечении границы РФ Рейбанд заявил, что цель поездки — туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности, пишет агентство.

В отношении Анара Рейбанда, продюсера солиста Rammstein Тилля Линдеманна, завели административное дело. Как сообщает 28 августа « Интерфакс » со ссылкой на источник, из-за нарушения миграционного режима ему грозит депортация.

Силовиков в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области заметили постояльцы и опубликовали фотографии в Сети. Тилль Линдеманн 29 августа должен выступить на фестивале «Макларин за родину», который проводит руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин.

Самому Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.