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Продюсера лидера Rammstein Тилля Линдеманна могут депортировать из России

В отношении Анара Рейбанда, продюсера солиста Rammstein Тилля Линдеманна, завели административное дело. Как сообщает 28 августа «Интерфакс» со ссылкой на источник, из-за нарушения миграционного режима ему грозит депортация.

При пересечении границы РФ Рейбанд заявил, что цель поездки — туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности, пишет агентство.

«Материалы направлены в городской суд Конаково, — сказал источник. — Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ».

Силовиков в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области заметили постояльцы и опубликовали фотографии в Сети. Тилль Линдеманн 29 августа должен выступить на фестивале «Макларин за родину», который проводит руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин.

Самому Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

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Комментарии (5)

266203797
Менты как всегда нарушают Конституцию РФ (в данном случае статья 34 часть 1 - "Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.")
Понятие "каждый" включает также и иностранных граждан.
Человек въехал законно. Что именно он нарушил? Сообщил, что приехал, как турист.
Это никоим образом не умаляет его права, данные Конституцией и международным правом - "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах".
Мент, нарушивший Конституцию и права граждан - гарушил и свою присягу. В таких случаях нужно давать пинка в зад с запретом занимать соответствующие должности.
Тошнит уже от этих мерзавцев.
Павел Михайлов
Крестный ход и Пасху можно, концерт-нельзя.
firma
Правильно, немцев нам ещё не хватало. Тут четыре миллиона узбеков паспортизировать надо, ещё по два таджиков с киргизами. А они всё чётко в анкетах указывают — приехали в рамках культурного обмена.
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