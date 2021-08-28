FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Кипятильник стал причиной пожара в ярославской больнице

Пожар в больнице в Ярославле произошел из-за невыключенного кипятильника. Об этом 28 августа пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

После воспламенения кипятильника огонь перекинулся на матрац. Возгорание произошло в палате с больными коронавирусом. Единственный погибший — мужчина 1947 года рождения.

Пожар случился 27 августа. Сообщалось, что МЧС в последний раз навещало больницу весной, нашлось множество нарушений пожарной безопасности.

Изначально писали о трех погибших пациентах, которые во время пожара перестали получать кислород через ИВЛ. Позже власти опровергли эту информацию и заявили об одной жертве.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

kagemusha
Как-то странно. ИВЛ это же в реанимации, где пациенты лежат голые под простыней. Откуда там кипятильник?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний