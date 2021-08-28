Кипятильник стал причиной пожара в ярославской больнице

Пожар в больнице в Ярославле произошел из-за невыключенного кипятильника. Об этом 28 августа пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.



После воспламенения кипятильника огонь перекинулся на матрац. Возгорание произошло в палате с больными коронавирусом. Единственный погибший — мужчина 1947 года рождения.

Пожар случился 27 августа. Сообщалось, что МЧС в последний раз навещало больницу весной, нашлось множество нарушений пожарной безопасности.

Изначально писали о трех погибших пациентах, которые во время пожара перестали получать кислород через ИВЛ. Позже власти опровергли эту информацию и заявили об одной жертве.