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Экс-глава штаба Навального* в Петербурге рассказала, что во время обыска ей сломали бачок от унитаза

После обыска у Ирины Фатьяновой, экс-главы петербургского штаба Навального* (*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) в её квартире оказался сломан бачок от унитаза и вентиляция в туалете. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале 27 августа.

«Обыск длился 3 часа! Не завидую тем, кто перебирал вещи в моём шкафу с одеждой, бумагами, открытками и книгами… Последствия обыска: сломанный бачок от унитаза, который теперь не смывает (огромное спасибо, блин), выбитая решётка вентиляции, раскиданные по всем комнатам коробки, листы и вещи», — написала она.

По словам Фатьяновой, следователь и четверо полицейских ждали её возле квартиры до 11 утра, а во время обыска изъяли всю технику.

«Два ноутбука (второй не мой, а соседки), три телефона (один рабочий и 2 стареньких, один из которых тоже не мой), айпад и старые пустые флешки. Мне дали понять, что технику я увижу нескоро… Хотя очевидно, что она будет лежать без дела и пылиться, пока с ней не начнут работать эксперты», — написала активистка.

Как сообщала «Фонтанка», у Фатьяновой прошёл обыск в рамках дела о перекрытии дорог на протестной акции 23 января.

В Петербурге возбуждено два уголовных дела по статье о перекрытии дорог (ст. 267 УК) — по следам протестных акций 23 января и 31 января. По ним уже трижды проходили обыски у сторонников Навального.

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Комментарии (12)

AlBerkut
Так, ноутбук и телефон 'не её'?
Ну значит там и смотреть 😉😎
Типичная отмаза урок, 'не моё, менты при шмоне подкинули', когда волыну да пакетик с 'неустановленным веществом белого/серого/коричневого цвета' из кармана достают😂
Illusive Man
Лет через 10 во всех ОВД страны шоу: "Шоколад, ни в чем не виноват"!
Yuri_SPb
Какой же обыск без вандализма? Традиции.
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