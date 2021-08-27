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Поклонская рассказала, как болела ковидом и ей не смог помочь даже глава Минздрава Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что переболела коронавирусом. Об этом 27 августа пишет РИА Новости.

«Температура была, но, слава богу, выздоровела», — уточнила она. Во время болезни депутату пришлось столкнуться с «недоработками в системе здравоохранения».

«К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики», — рассказала Поклонская.

Ранее депутат говорила, что не вакцинировалась и в ближайшее время не планирует «по своим субъективным причинам».

Напомним, накануне источники РБК сообщили, что Наталью Поклонскую могут назначить на должность посла России в Кабо-Верде.

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Комментарии (2)

266217489
3дравствуйте, добрые люди. Очень прошу вашей помощи. Мне 37 лет. Переболела ковидом, и 2,5 месяца не могу вылечиться от осложнений- бронхоэктатическая боле3нь, и проблемы с суставами, хромаю сейчас. Работала бе3 оформления и осталась бе3 больничных выплат. Живу одна. Средства 3акончились, а обратиться 3а помощью не к кому. Ищу любые подработки, стараюсь как-то выкрутиться, но не всегда получается, и приходит..ся экономить даже с едой. Очень стыдно просить, но по-другому уже не справляюсь.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты

два-202 2003 7520 0340
266081655
Поклонская не вакцинировалась и её "направляют на должность посла России в Кабо-Верде".....Это потому, что не вакцинировалась?
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