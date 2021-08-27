Поклонская рассказала, как болела ковидом и ей не смог помочь даже глава Минздрава Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что переболела коронавирусом. Об этом 27 августа пишет РИА Новости.
«Температура была, но, слава богу, выздоровела», — уточнила она. Во время болезни депутату пришлось столкнуться с «недоработками в системе здравоохранения».
«К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики», — рассказала Поклонская.
Ранее депутат говорила, что не вакцинировалась и в ближайшее время не планирует «по своим субъективным причинам».
Напомним, накануне источники РБК сообщили, что Наталью Поклонскую могут назначить на должность посла России в Кабо-Верде.