Так, на КАД он проехал королём по закрытой полосе, минуя пробку и объезжая наливные барьеры. Позднее, вечером, он снял, как едет по тёмной улице, высунув левую ногу в окошко. Это не первые видео молодого человека. 6 недель назад он хвастался перед друзьями передвижением по двойной сплошной. Все ролики сопровождаются отборной нецензурной бранью.
сторис/instagram.com/_b33c_/
По данным «Фонтанки», «Вольво», на котором катается 18-летний автомобилист, принадлежит его маме — учительнице начальных классов. На звонок «Фонтанки» педагог не ответила.
Напомним, на прошлой неделе после публикации «Фонтанки» полиция заинтересовалась блогером archi_6.3.