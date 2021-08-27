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Петербуржец показал, как плюёт на правила. За один день он дважды похвастался своей наглостью на дороге

Петербургский лихач Валера Бес хвастается наглостью на дороге

18-летний житель Петербурга, называющий себя в соцсетях «Валера Бес», показал, как ездит по городу, наплевав на правила и других участников движения. Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне он дважды нарушал ПДД. Своего поведения Валера не стыдится, наоборот — гордится выходками на дороге.

Так, на КАД он проехал королём по закрытой полосе, минуя пробку и объезжая наливные барьеры. Позднее, вечером, он снял, как едет по тёмной улице, высунув левую ногу в окошко. Это не первые видео молодого человека. 6 недель назад он хвастался перед друзьями передвижением по двойной сплошной. Все ролики сопровождаются отборной нецензурной бранью.

сторис/instagram.com/_b33c_/

По данным «Фонтанки», «Вольво», на котором катается 18-летний автомобилист, принадлежит его маме — учительнице начальных классов. На звонок «Фонтанки» педагог не ответила.

Напомним, на прошлой неделе после публикации «Фонтанки» полиция заинтересовалась блогером archi_6.3.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Привлечь к административной ответственности ездуна.
stavrosmarauder
Фонтанка так же писала про стрлявшего с порше макан, и он на вас положил как мусора. Так что деньги решают и связи
Дядя Бо
Валера - это диагноз.
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