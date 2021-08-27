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Власти Великобритании помогают вывезти из Афганистана 200 собак и кошек из приюта

Британец Пен Фартинг сможет вывезти из Афганистана всех животных из своего приюта, без которых он не хотел покидать страну.

«Вооружённые силы Великобритании помогли Пену Фартингу и его питомцам пройти досмотр в аэропорту Кабула. Их поддерживают в ожидании транспортировки», — сообщило 27 августа Министерство обороны королевства.

Основатель приюта должен был улететь с парой сотен кошек и собак из Кабула на частном грузовом самолете в Англию, но после терактов в столице Афганистана планы изменили.

Приют Фартинга называется «Новзад» в честь одноименного города в провинции Гильменд и существует с 2007 года. Фартинг потребовал вывести из столицы Афганистана всех его сотрудников и питомцев — 140 собак и 60 кошек. Миссию по спасению подопечных он назвал «Операция «Ковчег»».

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Комментарии (6)

264940801
Двуногих?
zlopopik
Потом, когда будут спрашивать среднестатистического лондонского обывателя, что делали бритиши в Афганистане в период оккупации, те будут отвечать: спасали кошек и собак. Про убитых афганцев вспоминать не надо будет.
266081655
Вот, за что я люблю британцев.... Людьми пожертвуют, а животных спасут....
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