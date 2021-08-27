Власти Великобритании помогают вывезти из Афганистана 200 собак и кошек из приюта

Британец Пен Фартинг сможет вывезти из Афганистана всех животных из своего приюта, без которых он не хотел покидать страну.

«Вооружённые силы Великобритании помогли Пену Фартингу и его питомцам пройти досмотр в аэропорту Кабула. Их поддерживают в ожидании транспортировки», — сообщило 27 августа Министерство обороны королевства.