Власти Великобритании помогают вывезти из Афганистана 200 собак и кошек из приюта

Британец Пен Фартинг сможет вывезти из Афганистана всех животных из своего приюта, без которых он не хотел покидать страну.
«Вооружённые силы Великобритании помогли Пену Фартингу и его питомцам пройти досмотр в аэропорту Кабула. Их поддерживают в ожидании транспортировки», — сообщило 27 августа Министерство обороны королевства.
Pen Farthing and his pets were assisted through the system at Kabul airport by the UK Armed Forces. They are currently being supported while he awaits transportation.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 27, 2021
Основатель приюта должен был улететь с парой сотен кошек и собак из Кабула на частном грузовом самолете в Англию, но после терактов в столице Афганистана планы изменили.