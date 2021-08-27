Операция «Ковчег». Британец отказался покидать Афганистан без своих двухсот собак и кошек

Британец Пен Фартинг, основатель приюта в Кабуле, должен был улететь вместе с животными на частном грузовом самолете в Англию. Миссию одобрили в Министерстве иностранных дел Великобритании, но после терактов в столице Афганистана планы изменили. Об этом 27 августа сообщил активист по защите животных и друг Фартинга Доминик Дайер в эфире программы Good Morning Britain.



Приют Фартинга называется «Новзад» в честь одноименного города в провинции Гильменд и существует с 2007 года. Сейчас Фартинг требует вывести из столицы Афганистана всех его сотрудников и питомцев — 140 собак и 60 кошек. Миссию по спасению подопечных он назвал «Операция "Ковчег"».

