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Операция «Ковчег». Британец отказался покидать Афганистан без своих двухсот собак и кошек

Британец потребовал вывести из Кабула 200 котов и собак

Британец Пен Фартинг, основатель приюта в Кабуле, должен был улететь вместе с животными на частном грузовом самолете в Англию. Миссию одобрили в Министерстве иностранных дел Великобритании, но после терактов в столице Афганистана планы изменили. Об этом 27 августа сообщил активист по защите животных и друг Фартинга Доминик Дайер в эфире программы Good Morning Britain.

Приют Фартинга называется «Новзад» в честь одноименного города в провинции Гильменд и существует с 2007 года. Сейчас Фартинг требует вывести из столицы Афганистана всех его сотрудников и питомцев — 140 собак и 60 кошек. Миссию по спасению подопечных он назвал «Операция "Ковчег"».

Между тем 26 августа Фартинг заявлял, что у него возникли сложности с допуском на территорию аэропорта, у которого он пробыл вместе с хвостатыми 10 часов. В Twitter он попросил представителя «Талибана»* Сухаила Шахина обеспечить ему безопасный проезд.

Спустя семь часов основатель «Новзада» сообщил, что во время теракта вблизи воздушной гавани Кабула питомцы и сотрудники приюта не пострадали, но в аэропорту начался хаос.

*Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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