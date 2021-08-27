Лавров и Шойгу возглавили рейтинг популярности среди россиян на выборах в Госдуму, а Буланова обогнала Зюганова

Отношение россиян к лидерам партийных списков выяснил Всероссийский фонд общественного мнения (ВЦИОМ) 27 августа. Певица Татьяна Буланова, которая баллотируется от партии «Родина» в рейтинге симпатий обогнала лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Максимально положительно респонденты оценили действующего министра иностранных дел.
Из опроса следует, что свои симпатии возглавляющим список «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу отдали 73 и 69 процента опрошенных. Третье место у Владимира Жириновского, к которому положительно относятся 44 процента респондентов. Певицу Татьяну Буланову, которая баллотируется в Госдуму от партии «Родина», положительно оценили 42 процента участвовавших в опросе. Отметим, что в Петербурге Булановой отказали в регистрации на выборах в Законодательное собрание. Территориальная избирательная комиссия забраковала 12,9 процента подписей в подписных листах. Лидер КПРФ замыкает ТОП-5 лидеров партийных списков, он симпатичен 41 проценту опрошенных.
В рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки — 64%), за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (28%), а также «Яблоко» (24%).
Среди тех опрошенных, кто точно отправится голосовать на выборах в Госдуму, 46 процентов доверяют представителям партийного списка «Единой России», 17% доверяют кандидатам от КПРФ, 16% — «Справедливой России» 14% — ЛДПР, «Родина» — 12%. Чаще всего негативное отношение решившие голосовать россияне испытывают к представителям партийного списка «Яблока» (12%).
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.