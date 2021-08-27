Лавров и Шойгу возглавили рейтинг популярности среди россиян на выборах в Госдуму, а Буланова обогнала Зюганова

Из опроса следует, что свои симпатии возглавляющим список «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу отдали 73 и 69 процента опрошенных. Третье место у Владимира Жириновского, к которому положительно относятся 44 процента респондентов. Певицу Татьяну Буланову, которая баллотируется в Госдуму от партии «Родина», положительно оценили 42 процента участвовавших в опросе. Отметим, что в Петербурге Булановой отказали в регистрации на выборах в Законодательное собрание . Территориальная избирательная комиссия забраковала 12,9 процента подписей в подписных листах. Лидер КПРФ замыкает ТОП-5 лидеров партийных списков, он симпатичен 41 проценту опрошенных.

Отношение россиян к лидерам партийных списков выяснил Всероссийский фонд общественного мнения (ВЦИОМ) 27 августа. Певица Татьяна Буланова, которая баллотируется от партии «Родина» в рейтинге симпатий обогнала лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Максимально положительно респонденты оценили действующего министра иностранных дел.

В рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки — 64%), за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (28%), а также «Яблоко» (24%).

Среди тех опрошенных, кто точно отправится голосовать на выборах в Госдуму, 46 процентов доверяют представителям партийного списка «Единой России», 17% доверяют кандидатам от КПРФ, 16% — «Справедливой России» 14% — ЛДПР, «Родина» — 12%. Чаще всего негативное отношение решившие голосовать россияне испытывают к представителям партийного списка «Яблока» (12%).

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.