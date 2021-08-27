Кукушкина трудится начальником управления материально-технического обеспечения аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Она была выдвинута «Единой Россией» по округу № 3. По этой же территории на выборы идёт самовыдвиженцем дочь спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Марина Лыбанева.
Объяснить свою капитуляцию в разговоре с «Фонтанкой» Кукушкина не смогла. «До свидания», — отметила она, услышав корреспондента.
Отметим, что от Петроградского района избирался в депутаты и сам Макаров. Теперь он баллотируется в Государственную думу. Его дочь Марина Лыбанева работает замглавы администрации Петроградкого района.
Ранее по этому округу собиралась идти на выборы самовыдвиженцем экс-глава петербургского штаба Навального* (*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Ирина Фатьянова. Однако её сняли с выборов.
Сотрудница Заксобрания снялась с выборов на Петроградской стороне, где баллотируется дочь Макарова
Избирательная комиссия аннулировала выдвижение кандидата от «Единой России» Алёны Кукушкиной
Территориальная избирательная комиссия № 18 Петроградского района аннулировала выдвижение кандидата от «Единой России» в Законодательное собрание Алёны Кукушкиной. Как сообщил журналистам 27 августа член ТИКа Динар Идрисов, причиной стало её собственное заявление.
Кукушкина трудится начальником управления материально-технического обеспечения аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Она была выдвинута «Единой Россией» по округу № 3. По этой же территории на выборы идёт самовыдвиженцем дочь спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Марина Лыбанева.