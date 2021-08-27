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Сотрудница Заксобрания снялась с выборов на Петроградской стороне, где баллотируется дочь Макарова

Избирательная комиссия аннулировала выдвижение кандидата от «Единой России» Алёны Кукушкиной

Территориальная избирательная комиссия № 18 Петроградского района аннулировала выдвижение кандидата от «Единой России» в Законодательное собрание Алёны Кукушкиной. Как сообщил журналистам 27 августа член ТИКа Динар Идрисов, причиной стало её собственное заявление.

Кукушкина трудится начальником управления материально-технического обеспечения аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Она была выдвинута «Единой Россией» по округу № 3. По этой же территории на выборы идёт самовыдвиженцем дочь спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Марина Лыбанева.

Объяснить свою капитуляцию в разговоре с «Фонтанкой» Кукушкина не смогла. «До свидания», — отметила она, услышав корреспондента.

Отметим, что от Петроградского района избирался в депутаты и сам Макаров. Теперь он баллотируется в Государственную думу. Его дочь Марина Лыбанева работает замглавы администрации Петроградкого района.

Ранее по этому округу собиралась идти на выборы самовыдвиженцем экс-глава петербургского штаба Навального* (*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Ирина Фатьянова. Однако её сняли с выборов.

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Комментарии (17)

Ivanov11
Она была дублёром , если бы дочурку почему-то не зарегистрировали , хотя это маловероятно было бы , но там есть подковёрные войны … А дочурку зарегистрировали , вот и дублёрша снялась с выборов . Она же не сумашедшая подавать заявление на регистрацию по избирательному округу , где выдвинулась дочурка её начальника-деспота ?
Valer_Kulik
И лезут и лезут.
dragvs
Получается Макаров пустое место если они понимают что на честных выборах семейка не победит?
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