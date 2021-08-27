Некоторые улицы и вовсе оказались загружены на максимум: на проспекте Стачек и Пискарёвском проспекте пробки набрали все 10 баллов по шкале «Яндекса». На Пискарёвском в это время обычно наблюдается 7 баллов, а на Стачек и вовсе 5.
Огромные заторы собрались на КАД. На внутреннем кольце движение встало от Московского шоссе до реки Новая, затор уже в начале шестого часа вечера растянулся на 10,9 километров. На внешнем кольце собралась 8-километровая пробка от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, и там можно застрять на полтора часа. Также на Индустриальном проспекте наблюдается нехарактерный затор на 6,2 километра от Хасанской улицы до Шафировского проспекта.
Аналитики ожидают, что такая загруженность городских дорог сохранится ближайший час. Накануне вечером пробки в Петербурге и вовсе дошли до 9 баллов.