Некоторые улицы и вовсе оказались загружены на максимум: на проспекте Стачек и Пискарёвском проспекте пробки набрали все 10 баллов по шкале «Яндекса». На Пискарёвском в это время обычно наблюдается 7 баллов, а на Стачек и вовсе 5.



Огромные заторы собрались на КАД. На внутреннем кольце движение встало от Московского шоссе до реки Новая, затор уже в начале шестого часа вечера растянулся на 10,9 километров. На внешнем кольце собралась 8-километровая пробка от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, и там можно застрять на полтора часа. Также на Индустриальном проспекте наблюдается нехарактерный затор на 6,2 километра от Хасанской улицы до Шафировского проспекта.