Топливо в российских аэропортах подорожало с начала года на 18%

В аэропортах в августе заправка топливом поднялась в цене по сравнению с предыдущим месяцем на 4%, до 55 240 рублей за тонну, а относительно начала 2021 года — на 18%. Об этом 27 августа сообщается на сайте Росавиации.



В августе подняли цены в том числе и топливозаправочные комплексы аэропортов московского авиаузла. Сильнее всего среди аэропортов московского авиаузла керосин за месяц подорожал во Внуково — почти на 6%, до 51 тыс. за тонну. В Пулково повышение стоимости было не столь резким — 3%, однако цена теперь выше 52 тыс. за тонну.