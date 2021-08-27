Каждому российскому учителю выдадут планшет

Глава Минцифры пообещал к 2023 году оснастить каждого учителя планшетом.



«В 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей», — цитирует 27 августа заявление Максута Шадаева ТАСС.

В цифровом устройстве будет электронный журнал и план проведения урока. Планшет станет «основным средством производства» для педагогов.

Шадаев подчеркнул, что учитель должен быть «центром цифровизации».

Накануне президент России Владимир Путин предложил сделать конкурс «Учитель года» более зрелищным.