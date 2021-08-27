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Каждому российскому учителю выдадут планшет

Глава Минцифры пообещал к 2023 году оснастить каждого учителя планшетом.

«В 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей», — цитирует 27 августа заявление Максута Шадаева ТАСС.

В цифровом устройстве будет электронный журнал и план проведения урока. Планшет станет «основным средством производства» для педагогов.

Шадаев подчеркнул, что учитель должен быть «центром цифровизации».

Накануне президент России Владимир Путин предложил сделать конкурс «Учитель года» более зрелищным.

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Комментарии (3)

hedgehog_
а зарядку к нему выдадут? а вайфай в каждой школе повсеместно уже внедрили? ну может я не в курсе
262370901
Если я не ошибаюсь один из косолапых это уже обещал...
Аппаратчик мокрой классификации
Чубайсовым планшетом оснастят?
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