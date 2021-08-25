Как «Форт Боярд». Путин предложил сделать конкурс «Учитель года» более зрелищным

Президент России предложил министру просвещения Сергею Кравцову сделать конкурс «Учитель года» более привлекательным, как «Форт Боярд».



«Из этого можно сделать такую историю красивую, что многие люди в нашей стране будут с удовольствием проводить время в интернете и у экранов телевизоров», — цитирует 25 августа Владимира Путина ТАСС.

По его словам, если конкурс будет более зрелищным, то учителя будут чаще находиться в центре внимания и смогут рассказывать о своей профессии.

Президент пошутил, что россияне знают «Форт Боярд», но допустил, что «Учитель года» не обязательно проводить именно в таком формате.