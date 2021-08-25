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Как «Форт Боярд». Путин предложил сделать конкурс «Учитель года» более зрелищным

Путин: Из конкурса «Учитель года» нужно сделать «красивую историю»

Президент России предложил министру просвещения Сергею Кравцову сделать конкурс «Учитель года» более привлекательным, как «Форт Боярд».

«Из этого можно сделать такую историю красивую, что многие люди в нашей стране будут с удовольствием проводить время в интернете и у экранов телевизоров», — цитирует 25 августа Владимира Путина ТАСС.

По его словам, если конкурс будет более зрелищным, то учителя будут чаще находиться в центре внимания и смогут рассказывать о своей профессии.

Президент пошутил, что россияне знают «Форт Боярд», но допустил, что «Учитель года» не обязательно проводить именно в таком формате.

На встрече с учителями и учениками главе государства также предложили ввести в российских школах поднятие флага. Идея Путину понравилась.

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Комментарии (4)

ElenaLeo
Чтобы прыгали в ров со змеями.
alexpv
Интересно, а если объявить следующий год "Годом нищих", или провести конкурс "Бездомный года", то может это тоже обратит внимание властей и они заживут припеваючи)
Замечательная у нас логика у президента, денег на повышение зарплаты и условий труда учителям нет, а вбухивать бабло во всякие "мероприятия" по поддержке имиджа учителя - это пожалуйста, тут же не учителям деньги достанутся, а прикормленным своим компашам.
efela
Танцы у шеста в геленджикском "отеле" Ротенберга?
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