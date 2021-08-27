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«Умный» танк: в российский Т-14 «Армата» внедрят искусственный интеллект

Российский танк Т-14 «Армата» обзаведется искусственным интеллектом

Новейший российский танк Т-14 «Армата» скоро получит искусственный интеллект. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна «Уралвагонзавод» Александра Потапова.

«Более того, немного приоткрою секрет, что «Армату» мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок», — отметил он.

По словам Потапова, новинка существенно отличается от всех мировых образцов. Ее планируют сделать базой, но на ее развитие уйдет много лет.

Ранее стало известно, что система управления танка «Армата» может сама находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, но решение о поражении принимает командир машины.

Основной танк Т-14 разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началось в начале 2010-х годов, первый опытный образец танка построили в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехнику на базе «Арматы» представили в 2015 году на параде Победы — 9 Мая по Красной площади в Москве проехали несколько танков Т-14 «Армата» и БПМ Т-15.

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Комментарии (10)

MrPegge
Кому все это пишут? Лавры сказочника Рогозина кому-то спать спокойно не дают.
261847251
Потом убрать экипаж и можно снимать фильм Полигон, по мотивам одноименного, старого, советского мультфильма.
Аппаратчик мокрой классификации
В смысле, в каждый засунут по одному узбеку в качестве механика-водителя?
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