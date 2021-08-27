«Умный» танк: в российский Т-14 «Армата» внедрят искусственный интеллект

Новейший российский танк Т-14 «Армата» скоро получит искусственный интеллект. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна «Уралвагонзавод» Александра Потапова.



«Более того, немного приоткрою секрет, что «Армату» мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок», — отметил он.



По словам Потапова, новинка существенно отличается от всех мировых образцов. Ее планируют сделать базой, но на ее развитие уйдет много лет.

