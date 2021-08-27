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Лукашенко: Криптовалюту начинайте майнить, а не в Польше «корячьтесь»

Александр Лукашенко призвал белорусов развивать производство в своей стране, а не ездить на заработки в другие страны.

«Создайте что-нибудь на электричестве. Криптовалюту начинайте майнить. Электричества хватает в стране! Цените свою землю», — заявил 27 августа Александр Лукашенко во время церемонии ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса «Беларуськалия».

По его словам, белорусов «нигде не ждут», кроме низкооплачиваемой работы в Европе. «Может быть, на плантациях <...> у поляков или у немцев корячиться собирать клубнику», — продолжил белорусский президент. Он также обратился к губернатору, призвав развивать «свою землю». Лукашенко уверен, что это позволит сохранить суверенную и независимую Белоруссию. Президент сегодня также похвастался еще одним достижением республики — это белорусский коньяк.

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Комментарии (10)

266081655
Сейчас все белорусские чиновники начнут "майнить" на рабочем месте....
266081655
Белоруский коньяк = самогонка "Бульбаш", подкрашенная смородиной?
Иван 2пырьев
Кажется он думает, что крипту майнят лопатой и киркой
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