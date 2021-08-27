Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый коньяк местного производства — от концерна «Белгоспищепром». Об этом 27 августа сообщает агентство БелТА.
«Сегодня особый день — мы начали производить свой коньяк. Кто бы мог подумать, что Беларусь сможет производить из винограда коньяк. И говорят, хороший получился», — порадовался Лукашенко.
Председатель концерна Анатолий Бубен отметил, что товар будут выводить «в сегмент Hennessy и Courvoisier» и продавать как сувенир для туристов. Вкус напитка сравнили с мягкими молдавскими коньяками.