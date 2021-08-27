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«Будем выводить в сегмент Hennessy». Лукашенко подарили первый белорусский коньяк

Белоруссия начала производство коньяка

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый коньяк местного производства — от концерна «Белгоспищепром». Об этом 27 августа сообщает агентство БелТА.

«Сегодня особый день — мы начали производить свой коньяк. Кто бы мог подумать, что Беларусь сможет производить из винограда коньяк. И говорят, хороший получился», — порадовался Лукашенко.

Председатель концерна Анатолий Бубен отметил, что товар будут выводить «в сегмент Hennessy и Courvoisier» и продавать как сувенир для туристов. Вкус напитка сравнили с мягкими молдавскими коньяками.

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Комментарии (10)

Piter Russo
Белоруссия все таки оккупировала департамент Шаранта в регионе Новая Аквитания, во Франции? Или все таки бренди вышло??
Piter Russo
А как коньяк то этот белорусский называется "Белочка"? :-) И из чего его делают? Где плантации винограда в Белоруссии?
RemyMartin
Такому душегубцу да не производить фуагра - просто потеря времени.
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