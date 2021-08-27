Главный тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду теперь уже точно уходит из «Ювентуса». Об этом сообщил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри в интервью сайту спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио.



«Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за «Ювентус». Сегодня он не тренировался с командой», — заявил Аллегри.



Криштиану Роналду играет в «Ювентусе» с 2018 года. В составе клуба он по два раза выиграл Серию А и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка Италии.

