У Александринского театра и Екатерининского сквера собралась плотная пробка, которая «стоит и не двигается». «Видимо, по кругу выезжают на Невский, который также забит», — сообщают «Фонтанке» читатели. Соваться туда автомобилистам не советуют.
Напомним, с сегодняшнего дня улица Зодчего Росси закрыта для проезда из-за работ по прокладке инженерных сетей. Накануне об этом предупреждала ГАТИ Петербурга, но для многих водителей это, видимо, стало сюрпризом. Перекрытие будет действовать до 29 августа.