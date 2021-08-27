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«Стоит и не двигается». Закрытие улицы Зодчего Росси собрало «мертвую» пробку у Александринского театра

Перекрытие улицы Зодчего Росси остановило движение в центре Петербурга

Автомобилисты в центре Петербурга днем 27 августа застряли у Александринского театра. Из-за перекрытия проезда к площади Ломоносова движение там встало намертво.

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У Александринского театра и Екатерининского сквера собралась плотная пробка, которая «стоит и не двигается». «Видимо, по кругу выезжают на Невский, который также забит», — сообщают «Фонтанке» читатели. Соваться туда автомобилистам не советуют.

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Напомним, с сегодняшнего дня улица Зодчего Росси закрыта для проезда из-за работ по прокладке инженерных сетей. Накануне об этом предупреждала ГАТИ Петербурга, но для многих водителей это, видимо, стало сюрпризом. Перекрытие будет действовать до 29 августа.

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