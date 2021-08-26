Работы на коммуникациях и дорожный ремонт ограничат и перекроют движение транспорта в нескольких районах Петербурга. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В последние выходные лета, с 27 по 29 августа, будет закрыт проезд по улице Зодчего Росси. ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать там инженерные сети.
С 28 августа по 30 сентября для прокладки канализационных сетей ограничат движение по Тепловозной улице от Прибрежной улицы до Скачкова переулка. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
На проспекте Обуховской Обороны ООО «СК "Орион плюс"» продолжает ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим с 1 сентября по 19 ноября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение на участке от улицы Штюбе до улицы Ольги Берггольц. Перекрывать будут:
- с 23:00 5 сентября до 5:00 6 сентября — по Фарфоровской улице у проспекта Обуховской Обороны;
- с 16 по 17 сентября — по проспекту Обуховской Обороны от улицы Ольги Берггольц до улицы Крупской и улице Ткачей у проспекта Обуховской Обороны;
- с 8:00 до 23:00 30 октября и 1 ноября с 8:00 — по переулку Матюшенко у проспекта Обуховской Обороны;
- с 8:00 до 23:00 30 октября — по съезду с Володарского моста у проспекта Обуховской Обороны.