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Улицу Зодчего Росси перекроют для прокладки сетей, а проспект Обуховской Обороны — для ремонта дороги

Ремонт дороги и работы на сетях ограничат и перекроют движение в Петербурге

Работы на коммуникациях и дорожный ремонт ограничат и перекроют движение транспорта в нескольких районах Петербурга. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В последние выходные лета, с 27 по 29 августа, будет закрыт проезд по улице Зодчего Росси. ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 28 августа по 30 сентября для прокладки канализационных сетей ограничат движение по Тепловозной улице от Прибрежной улицы до Скачкова переулка. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
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На проспекте Обуховской Обороны ООО «СК "Орион плюс"» продолжает ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим с 1 сентября по 19 ноября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение на участке от улицы Штюбе до улицы Ольги Берггольц. Перекрывать будут:

  • с 23:00 5 сентября до 5:00 6 сентября — по Фарфоровской улице у проспекта Обуховской Обороны;
  • с 16 по 17 сентября — по проспекту Обуховской Обороны от улицы Ольги Берггольц до улицы Крупской и улице Ткачей у проспекта Обуховской Обороны;
  • с 8:00 до 23:00 30 октября и 1 ноября с 8:00 — по переулку Матюшенко у проспекта Обуховской Обороны;
  • с 8:00 до 23:00 30 октября — по съезду с Володарского моста у проспекта Обуховской Обороны.
Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (2)

Danik
Специально ждали окончания лета, каникул, отпусков и наплыва народа в город?
Кто это придумал?
266216118
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом........ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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