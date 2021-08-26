Работы на коммуникациях и дорожный ремонт ограничат и перекроют движение транспорта в нескольких районах Петербурга. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



В последние выходные лета, с 27 по 29 августа, будет закрыт проезд по улице Зодчего Росси. ООО «ПетербургГаз» будет прокладывать там инженерные сети.