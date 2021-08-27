Росприроднадзор привлек к административной ответственности ФГУП «СКТБ "Технолог"» за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод и изменение берега реки Славянки с использованием размываемых грунтов. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Северо-Западного управления ведомства.



Предприятие оштрафовано на 295 тысяч рублей. Также ему вынесено представление об устранении нарушений. Сейчас специалисты производят расчет вреда, причиненного сбросом сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций веществ БПК5, ХПК, аммоний-иона, свинца и нефтепродуктов.

