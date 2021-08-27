Росприроднадзор привлек к административной ответственности ФГУП «СКТБ "Технолог"» за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод и изменение берега реки Славянки с использованием размываемых грунтов. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Северо-Западного управления ведомства.
Предприятие оштрафовано на 295 тысяч рублей. Также ему вынесено представление об устранении нарушений. Сейчас специалисты производят расчет вреда, причиненного сбросом сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций веществ БПК5, ХПК, аммоний-иона, свинца и нефтепродуктов.
Отмечается, что меры были приняты после жалоб жителей МО «Рыбацкое» в апреле 2021 года. Петербуржцы рассказали о сбросе в Славянку стоков с фиолетовым оттенком и химическим запахом с территории предприятия «Технолог».
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
«Фонтанка» писала, что в феврале 2021 года Росприроднадзор добился от «Технолога», чтобы он очищал стоки в Славянку. Сообщалось, что компания оборудовала очистными сооружениями выпуски сточных вод. Кроме того, предприятие оштрафовали на 80 тысяч рублей и обязали компенсировать издержки по лабораторным исследованиям, которые проводило ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО», это еще 2,6 млн рублей.