Суд в Петербурге отправил воспитателя, обвиненного в избиении мальчика-сироты, под домашний арест. За него вступились 17 учеников

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 27 августа, следствие настаивало на том, что мужчину необходимо жестко изолировать от общества не только из-за тяжести предъявленных ему обвинений, но и потому, что у него есть родственники за пределами Петербурга, и он может скрыться от следствия. Опасались в СК и того, что за свободе Голубовский якобы сможет оказать давление на участников уголовного судопроизводства, так как лично знаком не только с воспитанниками, но и руководящим составом указанного Центра.

Колпинский райсуд г. Санкт-Петербурга расстроил Следственный комитет, который просил отправить в СИЗО воспитателя Центра содействия семейному воспитанию № 9 Игоря Голубовского. Он обвиняется в истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сам воспитатель вину в предъявленных ему обвинениях признал лишь частично и принес на заседание положительные характеристики не только от руководства заведения, но и от 17 учеников.



Стороной защиты было указано, что достаточных оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления Голубовскому обвинения у органов предварительного следствия не имелось.



Суд, изучив и оценив данные о личности Голубовского, следствию отказал, избрав домашний арест сроком до 23 октября. При этом воспитателю разрешены часовые прогулки в период с 09:00 до 12:00, а также в период с 18:00 до 20:00. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-то, кроме близких родственников, следователя и адвоката.



«Фонтанка» писала о том, что 36-летний воспитатель колпинского Центра был задержан 23 августа. По версии следствия, в период с февраля по май 2021 года он под видом воспитательного процесса применял к несовершеннолетнему жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания. Якобы мужчина неоднократно поднимал руку на 13-летнего подростка.

