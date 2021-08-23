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В Петербурге возбуждено дело об истязании подростка-сироты. Под подозрением воспитатель, который не только унижал, но и регулярно бил мальчика

Бывший воспитатель центра для детей-сирот подозревается в избиении подростка в Петербурге

СК Петербурга по материалам городской прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего воспитателя колпинского Центра содействия семейному воспитанию № 9.

Как сообщает надзорное ведомство 23 августа, в период с февраля по май 2021 года сотрудник государственного бюджетного учреждения «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» под видом воспитательного процесса применял к несовершеннолетнему жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания.

В СК уточняют, что 36-летний воспитатель (который на момент возбуждения уголовного дела уволен) неоднократно применял в отношении 13-летнего воспитанника физическую силу и систематически наносил ему побои. Помимо этого, сотрудник центра общался с подопечным в виде грубой нецензурной брани.

Возбуждено уголовное дело по статьям 117 и 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности и избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (2)

Владислав М
Видимо мальчик был тот ещё "подарок"! Интересно, что с мальчиком будут делать другие воспитатели, ведь мальчик теперь знает, как убрать неугодного педагога.
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