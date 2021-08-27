В Петербурге полиция тихо начала обходить жителей, чьи данные были в базах с сайтов Навального

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, оперативники обходят петербуржцев, чьи данные были в базе, и сообщают, что утечка информации в Сеть потенциально может содержать состав преступления. Их также информируют о возможной угрозе и предлагают написать заявление о попранных правах.



Поквартирный обход, по данным нашего издания, длится уже неделю, по аналогии с Москвой. Однако пока нет информации, что хоть кто-то из опрашиваемых согласился написать заявление.



Жители столицы еще неделю назад сообщали в сетях о том, что к ним начали приходить полицейские с предложением написать заявление о нарушении хранения персональных данных из-за попавшей в интернет базы пользователей сайтов Навального. Некоторым звонили домой или на мобильные телефоны. Среди тех, кому нанесли визиты, были и московские журналисты.

