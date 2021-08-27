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В Петербурге полиция тихо начала обходить жителей, чьи данные были в базах с сайтов Навального

У уголовного розыска Петербурга прибавилось дел. Вслед за коллегами из Москвы им наказано искать потерпевших от действий сторонников Навального, которые не уберегли базу зарегистрированных на сайтах оппозиционного блогера.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, оперативники обходят петербуржцев, чьи данные были в базе, и сообщают, что утечка информации в Сеть потенциально может содержать состав преступления. Их также информируют о возможной угрозе и предлагают написать заявление о попранных правах.

Поквартирный обход, по данным нашего издания, длится уже неделю, по аналогии с Москвой. Однако пока нет информации, что хоть кто-то из опрашиваемых согласился написать заявление.

Жители столицы еще неделю назад сообщали в сетях о том, что к ним начали приходить полицейские с предложением написать заявление о нарушении хранения персональных данных из-за попавшей в интернет базы пользователей сайтов Навального. Некоторым звонили домой или на мобильные телефоны. Среди тех, кому нанесли визиты, были и московские журналисты.

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Комментарии (8)

262255201
Мало у полицейских забот , надо ещё и прихоти обслуживать
Догоним Северную Корею
Не, наш лидер не кого не боится🤣🤣🤣
Ruth D. Armstead
Есть одно слово, которым можно это все назвать.. Но, боюсь, посадят.
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