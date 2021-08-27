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Суд арестовал подозреваемого в избиении годовалой девочки тапкой под Петербургом

Суд арестовал отчима, подозреваемого в покушении на убийство годовалой девочки под Петербургом

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в избиении тапкой годовалой девочки во Всеволожском районе. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ленинградской области 27 августа.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя — в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, 24-летний мужчина избил годовалую девочку резиновой тапкой. Малышку в тяжёлом состоянии госпитализировали. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, перелом теменной кости, ушиб головного мозга, травмы живота и внутренних органов. Полиция готовит пакет документов для обращение в органы опеки. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Мразь конченная. Таких уже не исправишь. Позитивное то будет что нибудь в новостях этой несчастной страны ?
266202525
Эту мразь надо самого избить, садить на казенные харчи не эффективно!
а потом лет на 5 в трудовой лагерь определить, где-нибудь в район вечной мерзлоты!
DEMOMON
Как можно так пить, до беспамятства?
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