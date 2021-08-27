Суд арестовал подозреваемого в избиении годовалой девочки тапкой под Петербургом

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в избиении тапкой годовалой девочки во Всеволожском районе. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ленинградской области 27 августа.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя — в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
По версии следствия, 24-летний мужчина избил годовалую девочку резиновой тапкой. Малышку в тяжёлом состоянии госпитализировали. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, перелом теменной кости, ушиб головного мозга, травмы живота и внутренних органов. Полиция готовит пакет документов для обращение в органы опеки. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.