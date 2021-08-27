В Петербурге начался суд над вором в законе, стоявшим во главе бунтов в колониях и СИЗО

Новгородский областной суд начал рассмотрение дела вора в законе Алексея Гудыны, известного как Лёха Иркутский. Первое, предварительное заседание по делу стало выездным. Оно проходит в Петербурге. Заседание закрыто для СМИ. Об этом со ссылкой на представителя облсуда в пятницу, 27 августа, сообщает «Интерфакс».



«Фонтанка» писала о Гудыне в феврале 2004 года. Тогда Лёха Иркутский разослал по изоляторам и колониям письмо с требованием объявить голодовку с целью убрать с должности руководство колонии № 4. Его призыву последовали пять тысяч заключённых в 6 из 16 учреждений пенитенциарной системы. Через несколько дней Гудына был задержан.

