FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
73.99р87.06р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В Петербурге начался суд над вором в законе, стоявшим во главе бунтов в колониях и СИЗО

Началось рассмотрение дела вора в законе Алексея Гудыны

Новгородский областной суд начал рассмотрение дела вора в законе Алексея Гудыны, известного как Лёха Иркутский. Первое, предварительное заседание по делу стало выездным. Оно проходит в Петербурге. Заседание закрыто для СМИ. Об этом со ссылкой на представителя облсуда в пятницу, 27 августа, сообщает «Интерфакс».

«Фонтанка» писала о Гудыне в феврале 2004 года. Тогда Лёха Иркутский разослал по изоляторам и колониям письмо с требованием объявить голодовку с целью убрать с должности руководство колонии № 4. Его призыву последовали пять тысяч заключённых в 6 из 16 учреждений пенитенциарной системы. Через несколько дней Гудына был задержан.

Спустя десять лет имя его фигурировало в новостях о покушении на петербургского мафиози Альберта Рыжего в Турции. В 2017 году Гудыну судили в Петербурге за использование подложных документов.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний