Трубы почти готовы. В Смольном рассказали, когда в Петербурге включат отопление

В первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Жилые дома будут подключать к периодическому протапливанию по решению управляющих компаний.



Регулярное отопление включат после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов. По данным Росгидромета, 27 августа температура в Петербурге составит до +18 градусов, а в выходные синоптики обещают потепление.

