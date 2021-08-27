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Трубы почти готовы. В Смольном рассказали, когда в Петербурге включат отопление

В Смольном рассказали, когда в Петербурге начнется периодическое протапливание

Власти Петербурга примут решение о начале периодического протапливания после завершения испытаний теплосетей и с учетом прогноза погоды. Об этом 27 августа рассказали в пресс-службе Смольного.

В первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Жилые дома будут подключать к периодическому протапливанию по решению управляющих компаний.

Регулярное отопление включат после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов. По данным Росгидромета, 27 августа температура в Петербурге составит до +18 градусов, а в выходные синоптики обещают потепление.

На данный момент готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону составляет 96 %, они будут готовы к подаче тепла потребителям к 1 сентября, рассказали в Смольном. Сейчас энергетики начинают тестировать системы теплоснабжения.

С мая по август ГУП «ТЭК» проверило более 4 700 км трубопроводов. Специалисты заменили 592 метра ненадежных теплосетей. По результатам испытаний 2700 км сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заменено около 4500 метров ненадежных трубопроводов.

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Комментарии (14)

AP-SPb
Давным давно можно было бы организовать непрерывную систему отопления. Современная автоматика позволяет. Чтобы не было то жара, то дубак. И даже летом в 35 можно гонять ледяную воду чтобы батареи работали на охлажление.
Swebaka
не знаю, у кого как, а у нас дети болеть начинают в сентябре. потому как -дубак в квартирах и учреждениях. На улице теплее. Дом начинает отдавать на улицу накопленное за лето тепло, а из-за дождей наружные стены сыреют. Это моя версия )/
Понятно, что на верхних этажах наконец-то спасительная прохлада. На первых этажах эта прохлада была летом. Теперь - сырость и холод. Неделя-другая и из подвалов попрутся блохи. И будет совсем не весело.
nuga
какое отопление за такие расценки! Так и не терпится залезть в карман граждан.Сентябрь это бабье лето и тепло по 21-22 сентября-дня осеннего равноденствия,а вот после солнце на зиму и начинает холодать.Похоже,из всех сфер выкинули науку.Только и слышно-прививочная компания-завезли вакцину от гриппа,должны быть привиты 60%,а от ковида все 100%Ветеринарный подход.Включение отопление тоже отдано тем,кто с него деньги получает,никаких научных подходов о влиянии перетопа и обкалывания,зато волна сто пятая пойдёт лучше.
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