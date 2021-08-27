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Переживём хмурую пятницу, и станет лучше. В выходные синоптики обещают изменение погоды

В Петербурге 17–19 градусов, возможен небольшой дождь

Продолжаем готовиться к осени. В Северной столице по-прежнему пасмурно. А вот суббота, по прогнозу синоптиков, будет теплее и без дождей.

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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 августа в городе местами небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха с ночных 11–13 градусов днём вырастет до 17–19. Атмосферное давление будет повышаться.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 27 августа выдалось в 1973 году, плюс 3 днём, а самое тёплое — в 1997 году, 29 градусов, напоминает «Яндекс».

Заметно длиннее становятся ночи. Сегодня длина дня составляет 14 часов 35 минут, ночи — 9 часов 25 минут. Солнце взошло в 05:42, а сядет в 20:17.

В предстоящие выходные погода располагает к загородным поездкам: в субботу, 28-го, дождей не обещают, а столбик термометра поднимется выше 20 градусов, может быть, даже до 22. В воскресенье чуть прохладнее, и местами возможен кратковременный дождь.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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