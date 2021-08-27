Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 августа в городе местами небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха с ночных 11–13 градусов днём вырастет до 17–19. Атмосферное давление будет повышаться.



В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 27 августа выдалось в 1973 году, плюс 3 днём, а самое тёплое — в 1997 году, 29 градусов, напоминает «Яндекс».

